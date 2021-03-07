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شظايا قصف حوثي تدمي 6 أطفال يمنيين أثناء عودتهم من المدرسة 

قصف حوثي على أطفال تعز
من الضحايا
اليمن والحوثي

شظايا قصف حوثي تدمي 6 أطفال يمنيين أثناء عودتهم من المدرسة 

قذيفتان طالتا الأطفال وسط استهدافات حوثية للمدنيين

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العربية.نت - أوسان سالم

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أصيب 6 أطفال بشظايا قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، اليوم الأحد، واستهدفت حي الروضة السكني وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأكد مركز تعز الحقوقي (مستقل) أن قذيفتين لميليشيا الحوثي استهدفتا 6 أطفال في توقيت متعمد أثناء عودتهم من المدرسة.

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وبحسب المركز، فإن الأطفال المصابين هم: يوسف عبدالكريم الشلبي (13 عاما)، وعمر طاهر غالب علي (18 عاما)، وشجاع محمد عبده سيف (15 عاما)، وأنس فيصل محمد ملهي (13 عاما)، وياسين فيصل محمد ملهي (12 عاما)، ومحمد سلال علي سعد (18 عاما).

وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت، أمس السبت، مدرسة الزبيري وسط حي النسيرية وسط المدنية ذاتها بعدد من القذائف، مخلفة أضراراً مادية وإصابة أحد السكان المجاورين للمدرسة.

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كما قصفت ميليشيا الحوثي، الجمعة الماضية، مستشفى الثورة الحكومي في مدينة تعز.

وقالت منظمة اطباء بلا حدود إن قصفا طال مستشفى الثورة الذي تدعمه في مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة أحد عاملي المستشفى، وطفل في الثانية عشرة من العمر، ومرافقين اثنين للمرضى.

وسبق أن تعرض مستشفى الثورة الحكومي للاستهداف من قبل الحوثيين بشكل متكرر، ما ألحق به أضرارا مادية.

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وكثفت ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي للمنشآت العامة والأحياء السكنية، في تعز منذ أيام، وذلك عقب التقدم الميداني الذي أحرزه الجيش اليمني في الجبهة الشرقية والغربية للمدينة.

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