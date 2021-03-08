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الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب ويحرز انتصارات في تعز

من تعز

الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب ويحرز انتصارات في تعز

خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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استطاع الجيش اليمني، الاثنين، تحرير مواقع في مأرب وإحراز انتصارات في تعز، وكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.

وفي التفاصيل، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب، وألحق بميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش والمقاومة صدوا هجوماً لميليشيا الحوثي، وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في محزام جبهة ماس.

وأكد أن المعارك أسفرت أيضاً عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر منصّة إطلاق صواريخ حوثية في محيط الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى أطقما وعربات ودمّرها بالكامل ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم

انتصارات في تعز

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، انتصارات جديدة في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة، تمكنوا خلالها من تحرير قرية القشعة ومفرق المطاحن وتبة القاعدة بعزلة القحيفة والسيطرة ناريًا على منطقة الكويحة وجبل المطار.

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وأضاف أن المعارك ما تزال على أشدها وسط تقدم ثابت للجيش وفرار واسع في صفوف عناصر الميليشيات، مؤكداً أن المشرفين الحوثيين لجأوا إلى إطلاق النار على عناصرهم الفارين من المعركة والاشتباك معهم في الخطوط الخلفية.

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