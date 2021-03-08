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شاهد.. إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف حوثي بالحديدة

اليمن
المرأة المصابة
اليمن والحوثي

شاهد.. إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف حوثي بالحديدة

ارتفع عدد ضحايا الانتهاكات الحوثية منذ بداية يناير من العام الجاري إلى 54 مدني سقطوا بين قتيل وجريح.

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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أصيبت إمرأة، مساء الإثنين، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الخوخة، إنه تم استقبال المواطنة زهرة أحمد جمال ( 35 عاماً) ، مصابة بجروح في ظهرها بشظايا سلاح نوع (م.ط) عيار 23، إثر استهداف حوثي طال الأحياء السكنية في حيس.

وأضاف المصدر، أن حالة المصابة خطيرة جداً، وسوف يتم تحويلها إلى منظمة اطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج.

وجاءت الجريمة الحوثية بعد يوم واحد من ارتكاب جريمة مماثلة في ذات المديرية، حيث أصيب طفل يوم أمس الأحد برصاص ميليشيات الحوثي، ليرتفع عدد ضحايا الانتهاكات الحوثية منذ بداية يناير من العام الجاري إلى 54 مدني سقطوا بين قتيل وجريح.

وأطلقت ميليشيات الحوثي، مساء الإثنين، النار على الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن عناصر الميليشيات استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبالأسلحة القناصة.

وخلّف الاستهداف الحوثي حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين القاطنين في المدينة لا سيما النساء والأطفال.

وارتفعت وتيرة الخروقات والاننتهاكات الحوثية للهدنة الأممية منذ بدء سريانها أواخر العام 2018 في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي وتجاهل من قبل المجتمع الدولي، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

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