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وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

جانب من الندوة

وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

أحمد عوض بن مبارك: تمكنت إيران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، أن إيران تسخر نفوذها في اليمن لخدمة أجندته السياسية، مشيراً إلى أن دعم طهران لميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في البلاد.

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وقال خلال ندوة نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا "إن العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحدياً كبيراً لعملية السلام في بلادنا، بعد أن تمكنت إيران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة"، وفق ما نقلته الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر".

كما أشار إلى الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والتحديات التي تواجهها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكافة جهود السلام واستمرارها في التصعيد العسكري في عدد من محافظات الجمهورية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.

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