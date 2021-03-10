بالتفاصيل الموثقة.. رسالة بانتهاكات الحوثي للأمم المتحدة

في حين تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها في اليمن، تقدمت منظمتان حقوقيتان برسالة مشتركة للأمم المتحدة ترصدان فيها تفاصيل تلك التجاوزات.

وقدمت مؤسستا المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان والشبكة العربية ‏للإعلام المقرر الخاص ‏للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان،‏ رسالة مشتركة لديفيد كاي‎ ‏حالات الانتهاكات ضد الإعلاميين وخطف واعتقال الصحافيين باليمن وذلك خلال انعقاد الدورة الأخيرة ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.‏

كما حذرت في الرسالة، من تدهور أوضاع حرية الرأي والتعبير وحرية ‏الصحافة فى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين والتي فور سيطرتها على صنعاء قام أفرادها بعمليات قمع واسع وممنهج ضد ‏المنظمات الإعلامية الموجودة في العاصمة، ثم وسعوا نفوذهم ليشمل جميع المناطق ‏الخاضعة لسيطرتهم وقاموا بفرض الرقابة الإلكترونية، منها حظر استخدام تطبيق ‌‏"واتساب" وتطبيقات الرسائل المحمولة الأخرى الشائعة.

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وكشف أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان لـ"العربية.نت"، أن نشطاء مستقلين رصدوا ووثقوا 1787 حالة انتهاك قام بها الحوثيون، وعدد 190 حالة انتهاك ضد الحكومة الشرعية وترواحت ما بين ‌‏45 حالة قتل و399 حالة اختطاف، و56 حالة اعتقال، و136 حالة انتهاك ضد ‏مؤسسات إعلامية، وحالة انتهاك بحق 700 صحافي وصحافية سرحوا من أعمالهم قسرياً، و1046 حالة ‏انتهاك توزعت بين تهديد واعتداء وإيقاف عن العمل وملاحقات وذلك حتى نهاية ‏العام الماضي، مضيفا أن ذلك يؤكد الحالة الكارثية التي تعانى منها حالة حرية الرأى ‏والتعبير وحرية الصحافة في اليمن في ظل الصراع الدائر قبل 7 سنوات‎.

وأشار إلى أن الرسالة التي تم تقديمها للأمم المتحدة رصدت حتى الآن أنه لا يزال 10 صحافيين مخفيين في السجون ‏وغير معروف مكان اعتقالهم ، منهم ٩ صحافيين في سجون ميليشيا الحوثي‏ .

تهديد جسيم

كما أكد أن ميليشيا الحوثي باتت تشكل تهديدا جسيما لحرية الرأى والتعبير ‏وحرية الصحافة في اليمن، وأن كثيرا من الشهادات الحية من جانب صحافيين يمنيين ‏أكدت تعرضهم للمضايقات والمراقبة والتهديدات بالقتل من جانب الميليشيات، وهو ‏ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية ‏والحق في الحياة والحق في حرية التعبير‎.

وشدد على أن الوضع في اليمن يحتاج إلى تدخل بمقتضى مسؤولية ‏المفوضية السامية والتي تتطلب التدخل وبحث تلك الحالة وتشكيل بعثات لجان ‏لتقصي الحقائق ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ‏الصحافيين في اليمن ومحاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها ضدهم .