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الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين تعز والمخا

من تعز
من تعز

الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين تعز والمخا

التحام جبهتي الأشروح والكدحة في تعز.. والجيش يواصل تقدمه في مديرية مقبنة 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعد تحرير مديرية جبل حبشي بشكل كامل، أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، استعادة السيطرة على الطريق الرابط بين تعز والمخا، كما أعلن أن العمليات العسكرية متواصلة في محافظ تعز، ، جنوب غربي البلاد.

وأوضح مصدر عسكري الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، أن العمليات العسكرية تتواصل كما التقدمات الميدانية الواسعة التي يحرزها الجيش وسط انهيارات متسارعة للمليشيا الحوثية في جبهات غرب تعز.

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كما أكد أن جبهتي الأشروح والكدحة التحمت بعد تصفية الجيوب الحوثية في هاتين الجبهتين بينما التقدم مستمر في جبهة مقبنة.

تحرير مواقع جديدة

وكانت قوات الجيش شت هجوما واسعا على مواقع تمركز الميليشيات في جبهة مقبنة، تمكنت خلاله من تحرير، قرى درخاف، وهوب الرعي، والقشعة، والعنصاب، والمنبهة، والمداهفة، والمنظافة، والرحبة.

كما حررت سوق الكدحة، وتباب الشيكي والحمراء والخزان منبه وجبلي الدرب وعلقة.

من تعز
من تعز

سقوط عشرات القتلى والجرحى

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية.

يذكر أن قوات الجيش حررت مواقع استراتيجية في الجبهة ذاتها، أهمها جبل الممطار وطريق الطوير في عزلة اليمن، بالإضافة إلى تحريرها لتبة الراعي وسائلة درخاف وجبل الدرب، بجبهة الكدحة.

ويوم الأحد الماضي تمكنت من تحرير مديرية جبل حبشي في محافظة تعز بشكل كامل، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

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