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ضحايا مدنيون.. باليستي حوثي يضرب مأرب

Tribesmen loyal to the Shi'ite Houthi group sit on the side of a road in Amran province, north of the Yemeni capital Sanaa April 12, 2014. Fighters loyal to the Shi'ite tribe, who have repeatedly fought government forces since 2004, are trying to tighten their grip on the north as Yemen moves towards a federal system that gives more power to regional authorities. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية (فرانس برس)

ضحايا مدنيون.. باليستي حوثي يضرب مأرب

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دبي - العربية.نت

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أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الأربعاء، صاروخاً باليستياً على مأرب وسط اليمن.

الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب ويحرز انتصارات في تعز اليمن الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب ويحرز انتصارات في تعز

وأفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن الصاروخ قد خلّف ضحايا بين المدنيين.

فيما أتى هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، على 3 محاور استطاعت خلالها القوات الحكومية صد الهجمات الحوثية، والتحول إلى الهجوم في كثير من الجبهات، وهو ما كبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، بحسب مسؤولين يمنيين.

وكان محافظ مأرب سلطان العرادة، قد كشف عن دور محوري تقوم به مقاتلات التحالف لمساندة الجيش ورجال القبائل في تأمين المحافظة، وصد الحوثيين، مؤكداً أنها أحدثت فارقاً في المعارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن الميليشيات الحوثية استولت على كل مقدرات الدولة، بما فيها الآليات والأسلحة الثقيلة والمدرعة التابعة للجيش اليمني. وعليه، فإن مساندة طيران التحالف كان أمراً حيوياً.

التحالف: مستمرون بدعم الجيش

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد الثلاثاء، أثناء تواجده في محافظة مأرب اليمنية، أن قوات التحالف مستمرة بدعم الجيش اليمني في معركته هناك.

وكشف أنه التقى مسؤولين في المحافظة، وأفاد بأن الحياة تسير بشكل طبيعي.

قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)

كما شدد على أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن الأخيرة لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.

إلى ذلك، استطرد المالكي مذكّراً بأن عاصفة الحزم كانت انطلقت لحماية الشعب اليمني، والحفاظ على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، مشيراً إلى استمرار التحالف بتقديم الدعم بكل أنواعه سواء أكان من الجانب الإنساني، أو السياسي، أو العسكري وذلك بطلب من القوات الأمامية في الجيش اليمني المرابطة هناك.

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