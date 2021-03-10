بعد دحرها في غرب تعز.. مخازن ألغام خلف ميليشيا الحوثي

عثرت قوات الجيش اليمني على مخازن ألغام أرضية تابعة لمليشيا الحوثي وذلك أثناء تحريرها مناطق جديدة في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز.

إلى ذلك، أوضح قائد عسكري أن تلك الألغام كانت بأشكال وأحجام مختلفة، لافتا إلى أن بعضها كانت على أشكال أحجار.

وأكد أن المناطق التي تم تحريرها وفي مقدمتها الكدحة والأشروح مليئة بالألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل طردها.

تحرير الكدحة بالكامل

كانت قوات الجيش اليمني استكملت، اليوم الأربعاء، تحرير منطقة الكدحة غرب محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، بشكل كامل.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى الغليل والسحيحة ونقيل الأضوح، وبذلك تكون قوات الجيش قد استكملت تطهير منطقة الكدحة بالكامل في الجبهة الغربية.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم الجيش باتجاه جبل غباري المطل على منطقة البرح، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

كسر حصار تعز

وتكمن أهمية تحرير منطقة الكدحة في أنها تكسر الحصار جزيئاً عن مدينة تعز التي تفرضه عليها الميليشيات الحوثية الإيرانية حصاراً مميتاً للسنة السادسة على التوالي، إضافة إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش اليمني في التقدم نحو استكمال تحرير منطقة البرح وفتح الطريق الرئيس (تعز- المخا).

كانت قوات الجيش اليمني قد بدأت الخميس الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق مديريتي جبل حبشي ومقبنة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية وكسر الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز .