.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد دحرها في غرب تعز.. مخازن ألغام خلف ميليشيا الحوثي

ألغام الحوثي

بعد دحرها في غرب تعز.. مخازن ألغام خلف ميليشيا الحوثي

ميليشيا الحوثي أخفت الألغام بتحويلها لأشكال حجرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عثرت قوات الجيش اليمني على مخازن ألغام أرضية تابعة لمليشيا الحوثي وذلك أثناء تحريرها مناطق جديدة في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز.

الوفاق: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة مهمة لإنهاء القتال المغرب العربي الوفاق: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة مهمة لإنهاء القتال

إلى ذلك، أوضح قائد عسكري أن تلك الألغام كانت بأشكال وأحجام مختلفة، لافتا إلى أن بعضها كانت على أشكال أحجار.

وأكد أن المناطق التي تم تحريرها وفي مقدمتها الكدحة والأشروح مليئة بالألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل طردها.

تحرير الكدحة بالكامل

كانت قوات الجيش اليمني استكملت، اليوم الأربعاء، تحرير منطقة الكدحة غرب محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، بشكل كامل.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى الغليل والسحيحة ونقيل الأضوح، وبذلك تكون قوات الجيش قد استكملت تطهير منطقة الكدحة بالكامل في الجبهة الغربية.

من تعز
من تعز

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم الجيش باتجاه جبل غباري المطل على منطقة البرح، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

كسر حصار تعز

وتكمن أهمية تحرير منطقة الكدحة في أنها تكسر الحصار جزيئاً عن مدينة تعز التي تفرضه عليها الميليشيات الحوثية الإيرانية حصاراً مميتاً للسنة السادسة على التوالي، إضافة إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش اليمني في التقدم نحو استكمال تحرير منطقة البرح وفتح الطريق الرئيس (تعز- المخا).

كانت قوات الجيش اليمني قد بدأت الخميس الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق مديريتي جبل حبشي ومقبنة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية وكسر الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

طابع طابع "كردي" بمناسبة زيارة البابا يثير حفيظة طهران وأنقرة
هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية

الأكثر قراءة

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان
بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة "الإخوان" الفارين؟

قبل أن تذهب

سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو
سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو

اكتشف المزيد