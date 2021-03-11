الجيش اليمني: ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين لوقف تراجعها بالجبهات

اتّهم العميد "عبده مجلي" المتحدث باسم الجيش اليمني الحوثيين بالتزييف حول ما يدور في معارك مأرب، مؤكداً أن الجيش اليمني صدّ هجماتهم المتتالية في المحافظة وكبّدهم خسائر غير مسبوقة في الأرواح والعتاد.



وأكد مجلي أن ميليشيات الحوثي تقوم بالرد على هزائمها في المعارك الأخيرة في مآرب والكسارة وسرواح بالرد باستهداف منشآت مدنية بالصواريخ الباليستية أمام نظر وسمع المجتمع الدولي.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تردّ على هزائمها في المعارك الأخيرة باستهداف منشآت مدنية بالصواريخ الباليستية وآخرها اليوم أمام نظر وسمع المجتمع الدولي.

جبهتا مقبنة والكدحة

التحمت قوات الجيش اليمني في جبهتي مقبنة والكدحة، غرب تعز، اليوم الخميس، بعد تحرير عدد من المواقع وتكبيد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت منطقة الكويحة والطوير الأعلى في جبهة مقبنة غرب المحافظة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني التحمت مع بعضها في جبهتي مقبنة والكدحة بمنطقة الطوير الأعلى وسط تقدم متسارع.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية وتم مصادرة معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.

في السياق نفسه، أعلنت القوات المشتركة، الخميس، تقدمها في أولى مناطق مديرية المعافر (غرب محافظة تعز) بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات "اللواء 21 مشاة" نفّذت عملية هجومية على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الحناية بمديرية المعافر.

وأكدت دحر ميليشيات الحوثي من منطقة الحناية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأمس الأربعاء كان الجيش اليمني قد أعلن فرض سيطرته الكاملة على جبهة الكدحة الاستراتيجية بمديرية المعافر، بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي.

وأهمية السيطرة على جبهة الكدحة تكمن في أنها تربط بين 4 مديريات، وهي الوازعية والمعافر ومقبنة وجبل حبشي (غرب تعز)، وتساهم في التحام القوات الحكومية مع بعضها البعض، بعد أن ظلت متفرقة منذ بداية الحرب.

كما أن تحرير منطقة الكدحة يكسر الحصار جزيئاً عن مدينة تعز التي تفرضه عليها الميليشيات الحوثية للسنة السادسة على التوالي، إضافةً إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش اليمني في المضي قدماً نحو استكمال تحرير منطقة البرح وفتح الطريق الرئيس "تعز- المخا".

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو لقوات الجيش الوطني من المواقع المحرر في منطقة الكدحة غرب تعز.