تعز تستنفر.. المحافظ يعلن التعبئة العامة ضد ميليشيا الحوثي 

أعلن محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، الخميس، التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.

وجاء الإعلان في كلمة أمام لقاء شعبي موسع، بحضور قيادات السلطة المحلية والجيش الوطني والأجهزة الأمنية والمكونات الشعبية والحزبية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمنظمات والنقابات وممثلين عن جميع المديريات المحررة وغير المحررة بمحافظة تعز.

وأكد شمسان انتقال المحافظة إلى حالة الحرب الشاملة ضد ميليشيا الحوثي، ابتداء من الساعة الثامنة صباح الجمعة، وذلك في وقت تحقق فيه قوات الجيش اليمني، تقدما ميدانيا هاما باتجاه كسر الحصار المفروض على معابر المدينة والمفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي منذ ست سنوات.

وأوضح أن ذلك يعني استنفارا أقصى للقوات العسكرية والأمنية فضلا عن الاقتصاد والسياسة والإعلام، بالانتقال إلى حالة الحرب، وحشد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لدعم وإسناد معركة "التحرير الفاصلة".

وأشار محافظ تعز إلى أن عملية الدعم والإسناد ستكون على مستوى التكوينات والأطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة، وكذلك توحيد الخطاب الإعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحقيق التحرير، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذتها السلطة المحلية منها تشكيل لجنة مالية ستقوم بعكس الإيرادات التي حددتها لجنة الموازنة والتبرعات وفق قواعد مالية ورقابية وضوابط شفافة لدعم الجيش الوطني.

وأكد محافظ، تعز أن "الأجهزة الأمنية لديها خطة كاملة لضبط الأمن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة، داعياً "جميع أبناء المحافظة وإقليم الجند في الداخل والخارج والأحزاب والقيادة السياسية لدعم وإسناد الجيش الوطني".

كما دعا شمسان "المنخرطين في صفوف الميليشيا الحوثية من أبناء المحافظة للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى صف الشرعية والوقوف بجانب إخوانهم في الجيش".

ولفت محافظ تعز إلى أن هناك إجراءات تتمثل بضبط وترشيد النفقات وإلغاء النفقات غير الضرورية وضبط تحصيل الإيرادات المهدرة وتوجيهها لدعم وإسناد معركة التحرير وضبط الأمن وتوفير خدمات الصحة للجرحى والمصابين من عناصر الجيش بالدرجة الأولى بعد مصادقة السلطة المحلية على خطة التحرير.

كما أشاد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفهم الداعمة وما قدموه لمحافظة تعز من دعم وإسناد عسكري وإنساني.

وفي اللقاء الموسع تم إشهار ميثاق الشرف الوطني لدعم وإسناد الجيش الوطني والتبرعات بمبالغ نقدية للحساب البنكي من قبل الحاضرين وإعلان فتح باب التبرعات لدعم وإسناد معركة التحرير الشامل.