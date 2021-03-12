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اليمن يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إيران لوقف تدخلها

A Shia Houthi tribesman holds his weapon during a gathering showing support for the Houthi militia, in Sanaa, Yemen, Sept. 21, 2019. (AP)
عنصر تابع لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

اليمن يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إيران لوقف تدخلها

وزير خارجية اليمن: عدوانية ميليشيا الحوثي تمثل تهديدا خطيرا لمستقبل اليمن والمنطقة

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دبي - العربية.نت

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دعا وزير الخارجية اليمني، الجمعة، الاتحاد الأوروبي للضغط على إيران لوقف تدخلها في بلاده، مشيراً إلى أن عدوانية ميليشيا الحوثي تمثل تهديدا خطيرا لمستقبل اليمن والمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ناقش في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.

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ونوه وزير الخارجية اليمني بالدعم السياسي والإنساني الأوروبي لليمن ومساعيه للمساعدة في إحلال السلام وإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية.

وقال بن مبارك إن الطبيعة الشمولية والعنصرية والعدوانية لميليشيا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل اليمن والمنطقة.

وأضاف أن المشروع الإيراني في اليمن لا يمكن أن يكتب له النجاح، ويجب ممارسة الضغوط على النظام الإيراني لوقف تدخله في اليمن وسعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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