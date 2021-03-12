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شاهد.. السيطرة على مواقع استراتيجية غرب تعز

القوات اليمنية المشتركة
اليمن والحوثي

شاهد.. السيطرة على مواقع استراتيجية غرب تعز

معارك الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر بالمعدات القتالية.

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العربية. نت - أوسان سالم

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عززت القوات اليمنية المشتركة، الخميس، من سيطرتها على مواقع استراتيجية في جبهة الكدحة بمديرية المعافر غرب تعز، جنوب غربي البلاد، وسط انهيار وخسائر في صفوف ميليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات اللواء 21 مشاة وألوية العمالقة عززت من سيطرتها على وادي الحناية والمواقع والجبال الاستراتيجية المحيطة به.

وأضافت المصادر، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن ميليشيات الحوثي تعيش في حالة من الانهيار وقد لاذت عناصرها بالهروب من مواقعها بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها إثر الضربات الموجعة التي تلقتها من القوات المشتركة.

وتمكنت القوات المشتركة، الأربعاء، من السيطرة على وادي ومدرسة الحناية والتبة الحمراء وتم تعزيز سيطرتها وإسقاط عدد من المواقع الاستراتيجية.

في السياق، حررت قوات الجيش اليمني، الخميس، مناطق ومرتفعات جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إنه تم تحرير مناطق الكويحة والطوير الأعلى جنوب غربي مديرية مقبنة، كما تمكنت قوات الجيش أيضاً من تحرر جبل غباري الاستراتيجي المطل على أجزاء كبيرة من مديريات المعافر والوازعية ومقبنة.

وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم متسارع للجيش.. مشيراً إلى أن معارك الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز رابط فيديو لقوات الجيش من المواقع المحررة في الكويحة والطوير غرب مقبنة محافظة تعز.

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