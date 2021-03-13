الجيش اليمني: القبائل لها دور كبير في المعارك ضد الحوثيين

قال المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي في تصريحات خاصة لـ"العربية" إن القبائل لها دور كبير في المعارك ضد الحوثيين، مشيراً إلى أننا أزلنا الألغام من الأراضي التي استعدناها في حجة وتعز.

وأكد العميد عبده مجلي على سيطرة قوات الجيش الوطني على جبال استراتيجية والطريق الرابط بين حجة والحديدة بعد الهجوم المباغت على الحوثيين.

يأتي ذلك فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من التصدي لهجوم ميليشيا الحوثي على جبهة العلم بمحافظة الجوف من قبل الفريق الهندسي التابع للواء 161 مشاة بالجيش الوطني.

ألغام حوثية تم انتزاعها في الساحل الغربي تفجير ألغام حوثية مسام

نزع الألغام

كما نزع الفريق الهندسي في اللواء 161 مشاة التابع للجيش الوطني 80 لغم عربات زرعتها ميليشيا الحوثي من معسكر الخنجر بمحافظة الجوف في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول وبأنه مؤامرة، على حد قولها، معتبرة أن أميركا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفثس. ووصف الناطق باسم ميليشيات الحوثي مقترح أميركا للحل في اليمن "بالمؤامرة".

وكان المبعوث الأميركي الخاص باليمن قال الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".

بدورها، أعلنت الخارجية اليمنية، أن "ميليشيات الحوثي قابلت المقترح الأميركي بتصعيد عدوانها على المدنيين". وأضافت في بيان أن "جماعة الحوثي قابلت دعوات الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".

وشددت على أن الحوثيين يواصلون منع المنظمات الدولية من الوصول لموقع مجزرة المهاجرين الإثيوبيين.