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الحوثي يماطل الأمم المتحدة لإنقاذ السفينة "اللغم" صافر

This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 19, 2020 shows a close up view of the FSO Safer oil tanker on June 19, 2020 off the port of Ras Isa. The United Nations held an unusual session July 15, 2020 to express fears of catastrophe if a decaying oil tanker abandoned off Yemen's coast with 1.1 million barrels of crude on board ruptures into the Red Sea. A breach of the 45-year-old FSO Safer, anchored off the port of Hodeida, would have disastrous results for marine life and tens of thousands of impoverished people who depend on fishing for their livelihood. The UN Security Council said it had sent details of a plan for an inspection team to conduct light repairs and determine the next steps to the Iran-backed Huthi rebels, who control Hodeida, on Tuesday.
الناقلة صافر
اليمن والحوثي

الحوثي يماطل الأمم المتحدة لإنقاذ السفينة "اللغم" صافر

المتحدث باسم الأمم المتحدة: نأمل أن تنتهي هذه المناقشات بسرعة حتى نتمكن من المضي قدماً في حجز سفن البعثة الأممية ووضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني محدد لزيارة الناقلة

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دبي – العربية.نت

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قالت الأمم المتحدة إنها لم تحسم بعد ملف صيانة الناقلة صافر مع مليشيات الحوثي التي تواصل تعنتها منذ أكثر من عامين في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الجانب الأممي ما زال منخرطاً في النقاش مع الحوثيين، لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية للقيام بزيارة تفتيشية للناقلة وصيانتها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر مكان رسو صافر قبالة الحديدة
صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر مكان رسو صافر قبالة الحديدة

وأضاف: "نأمل أن تنتهي هذه المناقشات بسرعة حتى نتمكن من المضي قدماً في حجز سفن البعثة الأممية ووضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني محدد" لزيارة صافر.

وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة كخطوة مهمة نحو تجنب الكارثة".

ومطلع الشهر الجاري، كان دوجاريك قد كشف عن تراجع جديد للحوثيين بشأن ملف صيانة الناقلة.

وعبّر دوجاريك حينها عن أسفه لمواجهة فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة صافر المتهالكة قبالة الساحل اليمني بعض التأخيرات الجديدة بعد طلبات إضافية من الحوثيين.

الناقلة صافر
الناقلة صافر
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وحذّر من أن أي تسرب للنفط منها ستكون له عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، ولكن للمنطقة بأكملها حول البحر الأحمر.

وتحمل الناقلة صافر 1.14 مليون برميل نفطي، وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة عنها منذ عام 2015.

والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً، بدء حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر.

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