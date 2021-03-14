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الجيش اليمني: بمساعدة التحالف منعنا الحوثي من دخول مأرب

قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني (فرانس برس)

الجيش اليمني: بمساعدة التحالف منعنا الحوثي من دخول مأرب

قوات الشرعية صدّت هجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة

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دبي - العربية.نت

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بعدما أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الأحد، تقدمها على مختلف الجبهات، مؤكدة تحرير مواقع هامة في مديرية عبس شمال غربي محافظة حجة، أشار رئيس هيئة الأركان صغير حمود، إلى أن جهود قواته بمساندة تحالف دعم الشرعية منعت ميليشيا الحوثي من دخول مأرب.

التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب ويرسل تعزيزات للحديدة اليمن اليمن والحوثي التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب ويرسل تعزيزات للحديدة

وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث"، بأن قوات الشرعية قد صدّت هجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة، لافتاً إلى أن عناصر الجيش اليمني مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الميليشيا.

كما تابع أن الشرعية ترحب بكل من يريد السلام والأمن.

مقتل قيادي بارز

وجاء تصريح رئيس أركان الجيش اليمني مساء الأحد، بعد ساعات من إعلان قواته استهداف عربة حوثية مدرعة في مديرية عبس ما أدى إلى تدميرها ومصرع 5 من الميليشيا، بينهم قيادي بارز في الجماعة يدعى محمد هادي عجار.

وسيطر الجيش اليمني، الجمعة الماضية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على قرى المنجورة وبرمان والكازمية والعكاشية والجرف والكلفود والحمراء الشبكة والمعصار والظهر وشعب الدوش.

كما تقدمت قوات الجيش اليمني باتجاه سوق الربوع، ومنطقتي البداح والكدحة في مديرية عبس الساحلية.

كذلك أعلنت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري، الأحد، أن القوات المشتركة بالساحل الغربي استهدفت تعزيزات لجماعة الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، مؤكدة أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح عقب معارك عنيفة في جبهة مثلث البرح وجبال رسيان.

التحالف: مستمرون بدعم الشرعية

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد مرارا على استمرار قوات التحالف بدعم الجيش اليمني في معركته، مشدداً على أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي التي لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.

من العمليات في مأرب (فرانس برس)
من العمليات في مأرب (فرانس برس)

إلى ذلك، استطرد المالكي مذكّراً بأن عاصفة الحزم كانت انطلقت لحماية الشعب اليمني، والحفاظ على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، مشيراً إلى استمرار التحالف بتقديم الدعم بكل أنواعه سواء أكان من الجانب الإنساني، أو السياسي، أو العسكري وذلك بطلب من القوات الأمامية في الجيش اليمني المرابطة هناك.

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