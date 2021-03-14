اليمن.. الحوثي يرد على تقدم الجيش بقصف أحياء سكنية بالحديدة

أعلن الجيش الوطني اليمني تقدّمه في جبهة مقبنة غربي تعز بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وكشف عن مقتل خمسة وثلاثين عنصرا وإصابة العشرات في صفوف الميليشيات. كما حقق تقدماً في مديرية عبس في جبهة حجة.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي: نحقق انتصارات متتالية على الحوثيين في #تعز.. والميليشيا تفر تاركة كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة#العربية pic.twitter.com/MedvKpO3FP — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 13, 2021

واستعاد السيطرة على العديد من القرى والمساحات باتجاه شمال محافظة الحديدة، بينما أفادت الأنباء بقصف حوثي طال الأحياء السكنية في مدينة الحديدة.

هذا وأشاد التحالف الوطني للقوى والأحزاب اليمنية بالانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبجهود ودعم التحالف العربي للجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيات الحوثي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، أن الجيش اليمني ألحق بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في عناصرها وأسلحتها الثقيلة خلال المعارك في عدد من الجبهات.

كما واصل الجيش تقدّمه في جبهاتِ محافظة حجة وخاصةً مديرية عبس التي تقع على الحدود مع محافظة الحديدة. ويواجه الجيشُ الوطني تحدياً بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المنطقة.

وشهدت منطقة تعز تحشيدات للجيش الوطني والقبائل لمواجهة عدوان جماعة الحوثي.. التي تستهدف المدنيين بالقذائف والقناصة والصواريخِ الباليتسية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من التصدي لهجوم ميليشيا الحوثي على جبهة العلم بمحافظة الجوف من قبل الفريق الهندسي التابع للواء 161 مشاة بالجيش الوطني.

كما نزع الفريق الهندسي في اللواء 161 مشاة التابع للجيش الوطني 80 لغم عربات زرعتها ميليشيا الحوثي من معسكر الخنجر بمحافظة الجوف في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول وبأنه مؤامرة، على حد قولها، معتبرة أن أميركا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفثس. ووصف الناطق باسم ميليشيات الحوثي مقترح أميركا للحل في اليمن "بالمؤامرة".

وكان المبعوث الأميركي الخاص باليمن قال الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".