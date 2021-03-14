صنعاء.. الحوثيون يقتلون شيخاً قبلياً ويحرقون جثته

أقدم مسلحون يرجح ارتباطهم بميليشيا الحوثي الانقلابية، على قتل شيخ قبلي من محافظة عمران، في وقت متأخر من مساء الجمعة، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن مسلحين مجهولين تابعين لميليشيا الحوثي اقتحموا منزل الشيخ محمد عسكر أبوشوارب وقتلوه بطلقة في الرأس.

وأشارت إلى أن المسلحين بعد اقتحام منزل الشيخ وقتله قاموا بإحراق جثته في إحدى غرف منزله والذي يقع في شارع المطار شمالي العاصمة صنعاء.

ونقل موقع "الساحل الغربي" اليمني عن مصادر (لم يسمها)، أن المشرف الحوثي أبو مختار خرفشة، كان قد دخل في عراك كلامي مع المغدور به الشيخ محمد أبوشوارب، قبل أيام، في أحد مجالس مضغ القات بالعاصمة صنعاء وهدده بالتصفية.

وأكدت المصادر، أن الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة ولا تزال جثة الشيخ أبوشوارب في ثلاجة أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من شهر على قيام ميليشيات الحوثي بقتل الشيخ الموالي لها حزام أبو نشطان وثلاثة من أبنائه وشقيقته في منطقة الروضة شمال شرق صنعاء، وسبقها العديد من الحوادث المماثلة.

وكانت إحصائية رسمية كشفت عن تصفية ميليشيا الحوثي 24 شيخاً قبلياً من الموالين لها، خلال عامين، والذين ساندوها في الانقلاب على الدولة والسلطة الشرعية، فسفكت دماءهم بطريقة بشعة.

وقالت الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الثورة" الحكومية، إن "جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، ضد المشايخ والموالين لها، تمت بطرق بشعة، رغم أن ضحاياها كانوا من أشد المناصرين لها، والداعمين لمسيرتها الدموية".