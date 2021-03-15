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الإرياني: سفير إيران لدى الحوثي صاحب القرار السياسي والعسكري

معمّر الإرياني
معمّر الإرياني

الإرياني: سفير إيران لدى الحوثي صاحب القرار السياسي والعسكري

الإرياني: ميليشيات الحوثي لا تمتلك قرار الحرب كونها أداة بيد إيران

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن قرار طهران تعيين الضابط في فيلق القدس حسن ايرلو سفيرا لدى الحوثي كان بمثابة الحاكم العسكري في صنعاء، وشكل مرحلة خطيرة من التدخلات الإيرانية في اليمن.

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إلى ذلك، أوضح الإرياني أنه منذ تعيين السفير الإيراني في صنعاء تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي بمختلف الجبهات، مؤكدا أن إيرلو بات صاحب القرار الأول سياسيا وعسكريا.

وتابع "بعد تعيين إيرلو تصاعدت هجمات الحوثيين في مختلف جبهات مأرب، واستهدفت المناطق المحررة بالأسلحة الثقيلة، ونفذت هجمات إرهابية على السعودية، وانهارت مفاوضات تبادل الأسرى، وتراجعت فرص الحل السلمي".

كما أكد وزير الإعلام اليمني أن ميليشيا الحوثي ضاعفت أنشطتها لمسخ هوية اليمنيين عبر تكثيف الدورات الطائفية للأطفال والنشء والشباب وتجنيدهم لصالح مشروعها التدميري.

وكان الإرياني، أكد الأسبوع الماضي أن التصعيد الإيراني في اليمن والمنطقة امتداد للسياسات "العدوانية" التي انتهجها نظام طهران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

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