خسائر الحوثيين تتوالى.. الجيش يقطع طرق إمداد في حجة

على وقع الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، تمكن الجيش اليمني من قطع طرق إمداد للحوثيين فى المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل العربية اليوم الاثنين.

كما أضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مخزنا للأسلحة والصواريخ في حجة.

وأوضح أن الجيش اليمني يؤمن مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أمس تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس في حجة أيضا.

كما أكد تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات في المديرية عينها. وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.

خسائر في مأرب أيضا

ومن حجة إلى مأرب، تكبدت الميليشيات خسائر عدة، فقد أعلن العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في اتصال مع "العربية" مساء أمس، "أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

كما أضاف أن "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون.