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شاهد.. حريق ضخم يلتهم مستودعاً للمشتقات النفطية بصنعاء

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مستودعاً للمشتقات النفطية بصنعاء

ناشطون يمنيون بثوا صوراً وفيديوهات تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحريق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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اندلع حريق هائل، الاثنين، في مستودع سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وبث ناشطون يمنيون صوراً وفيديوهات تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما تجمع العديد من المواطنين بالقرب من الحريق.

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كما أفادت مصادر محلية أن حريقاً هائلاً شب في مستودع سوق سوداء للمشتقات النفطية بجوار مركز "برافو سنتر" التجاري في حي شميلة بالقرب من تقاطع شارع تعز مع شارع بينون. وتحدثت المصادر عن خسائر مادية كبيرة جراء اندلاع الحريق.

يأتي هذا في وقت تشهد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي حرائق متعددة في السوق السوداء للمشتقات النفطية والمحطات بسبب أزمة الوقود التي يفتعلها الانقلابيون بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال لتمويل حربهم ضد اليمنيين.

يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت اتهمت ميليشيات الحوثي بافتعال أزمة الوقود بمناطق سيطرتها لتضليل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى إنعاش الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع وأرصفة المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ميليشيا الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، موضحاً أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنوياً من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

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