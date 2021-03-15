خسائر حوثية.. شاهد الجيش اليمني يواصل التقدم غرب تعز

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تدمير مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

ونشر المركز مقطع فيديو لقوات الجيش اليمني من المواقع التي تم تحريرها في جبهة مقبنة غرب تعز.

في السياق، تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش عمليات انتزاع وتفكيك الألغام والعبوات المتفجّرة التي زرعتها ميليشيا الإرهاب الحوثية في الطرقات الرئيسية والممرات المؤدية إلى القرى والمناطق السكنية، تمهيداً لعودة السكان إلى منازلهم.

وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت بقصف صاروخي، مساء الأحد، نازحين عائدين لاستلام مساعدات في إحدى المدارس، غرب مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط 20 قتيلا وجريحا بينهم أربعة أطفال.

مقتل أطفال

ووثق الفريق الميداني التابع لمركز تعز الحقوقي مقتل أربعة أطفال من النازحين العائدين إلى منازلهم وقراهم بالريف الغربي لمحافظة تعز تواجدوا في محيط المدرسة، أثناء سقوط الصاروخ الحوثي وهم:

١- معتز عبده سعيد (12 عاما)

٢- ريدان رافق محمد سعيد (9 أعوام)

٣- عبده مختار غالب (12 عاما)

٤- القادري محمد هديره (13 عاما)