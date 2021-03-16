الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غربي تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية الجديدة غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في بيان، إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في جبهة العنين، غربي المحافظة.

وأكد المركز تحرير جبل الصراهم الاستراتيجي، وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف، في مديرية جبل حبشي غربي تعز، موضحا أن القوات تمكنت من استعادة عدد من الرشاشات، وكذا تفكيك ألغام وعبوات ناسقة زرعتها ميليشيا الحوثي في تلك المناطق المحررة.

وأسفرت المواجهات الدائرة عن إعطاب اثنين من الأطقم العسكرية، وسقوط 12 قتيلا، من بينهم قيادي يدعى أبو حامد، وعشرات الجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، بحسب البيان.

وأوضح المركز أن المعارك مازالت مستمرة في جبل الأحطوب، القريب من منطقة هجدة، على الخط الرئيسي، غرب المحافظة.

وتكمن أهمية المواقع المحررة شمالي مديرية جبل حبشي، كونها تشرف على الخط الرئيس (هجدة الرمادة) والذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.

يأتي ذلك غداة تحقيق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تدمير مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما أسقطت دفاعات الجيش طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.