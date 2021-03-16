التحالف: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم مقابل ميناء الصليف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الثلاثاء، أن قواته دمرت زورقا مفخخا يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة.

وأضاف التحالف في بيان أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأفاد بأن ميليشيات تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

والاثنين، قال إنه دمر موقعا محصنا للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.

وأفاد مراسل "العربية" في الأراضي اليمنية هاني الصفيان، اليوم الثلاثاء، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ غارات جوية استهدفت عربات مدفعية ومضادات طائرات.

يأتي ذلك فيما أفاد المراسل نقلا عن مصادر أمنية وطبية يمنية بارتفاع عدد قتلى الحوثيين في حجة إلى 100.

وكانت كاميرا "العربية" قد رافقت الجيش اليمني أثناء نزع الألغام التي زرعها الحوثي في حجة، ونقلت مشاهد مباشرة من الحقل الذي زرعه الحوثي في مناطق المدنيين في حجة.

كاميرا #العربية ترافق الجيش اليمني في محافظة #حجة pic.twitter.com/NuQyqS35nN — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 16, 2021

يأتي ذلك على وقع الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، تمكن الجيش اليمني من قطع طرق إمداد للحوثيين في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل العربية، اليوم الاثنين.

كما أضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مخزنا للأسلحة والصواريخ في حجة.

وأوضح أن الجيش اليمني يؤمّن مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة.

أتى ذلك بعد أن أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أمس، تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس في حجة أيضا.

تحرير عدد من المواقع

كما أكد تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات في المديرية عينها. وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.

ومن حجة إلى مأرب، تكبدت الميليشيات خسائر عدة، فقد أعلن العميد عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في اتصال مع "العربية" مساء أمس، "أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

كما أضاف أن "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون.