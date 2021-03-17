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التحالف: إحباط هجوم وشيك بمسيّرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
مسيرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: إحباط هجوم وشيك بمسيّرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

التحالف يؤكد أنه تم تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.

وأكد التحالف أنه تم "تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران".

مقاتلون حوثيون في عمران (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في عمران (أرشيفية)

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية".

وشدد التحالف على أن "العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأمس الثلاثاء، تمكن التحالف من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

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وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

وأضاف في بيان أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين. كما شدد على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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