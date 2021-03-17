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الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة جنوب وشرق تعز

الجيش اليمني اليمن جبهات القتال تعز 17 مارس 2021
الجيش اليمني في جبهات القتال في تعز
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة جنوب وشرق تعز

حققت قوات الجيش تقدماً.. ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن في مختلف الجبهات

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب وجنوب شرق محافظة تعز.

وأكدت أنها حققت انتصارات كبيرة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن في مختلف الجبهات.

وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش حققت تقدماً في الأحكوم والمفاليس شمال لحج وجنوب تعز، كما حققت تقدماً في جبهة الشقب، جنوب شرق تعز، وصولاً إلى حبور وتلة الصالحين.

كما حررت قوات الجيش اليمني تباب الخزان والخضر والدبعي والقواعدة وجاشع والقببه والمشجح وعقبة المشقب في مديرية حيفان جنوبي شرق المحافظة.

وأكد العقيد البحر أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وسط تقدم متسارع للجيش وانهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحرير قوات الجيش اليمني عددا من المواقع الاستراتيجية غربي محافظة تعز، حيث سيطرت أمس الثلاثاء على جبل الصراهم الاستراتيجي، وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف، في مديرية جبل حبشي غربي تعز.

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وتكمن أهمية المواقع المحررة شمالي مديرية جبل حبشي، كونها تشرف على الخط الرئيس "هجدة الرمادة" والذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.

كما حقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وتمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.

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