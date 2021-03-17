الجيش اليمني يكسر صفوف الميليشيات .. مقتل 18 حوثياً في تعز و28 آخرين بحجة

حقق الجيش اليمني انتصارات على ميليشيا الحوثي في تعز وحجة، الثلاثاء، وكبدها خسائر في الأفراد والمعدات.

وفي التفاصيل، لقي أكثر من 18 عنصرا من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مصرعهم، مساء الثلاثاء، في كمين محكم نفذه الجيش، في مديرية مقبنة، غرب محافظة تعز.

واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا، في أطراف قرية "الزنبيل"، وأحكمت الحصار قبل أن تستهدفها.



وأسفر الكمين عن مصرع أكثر من 18 عنصرا حوثيا وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين للميليشيا.

وفي محافظة حجة، قُتل وجُرح عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني.



وشنت قوات الجيش هجوما على مواقع تمركز للميليشيا الحوثية، في مديرية عبس، أسفر عن مصرع 28 عنصرا من الميليشيا وجرح عشرات آخرين.

وفي حجة أيضا، تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، الأربعاء، قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة بالخطوط الأمامية بمديرية عبس شمال المحافظة.

وفي الزيارة التي رافقه فيها وكيلا المحافظة ناصر دعقين ومحمد صبار ومدير مديرية ميدي العميد علي سراج، أشاد المحافظ بالبطولات التي يسطرها منتسبو المنطقة الخامسة في مواجهة الميليشيا، وتحرير عدد من القرى التابعة لعزلة بني حسن شمال مديرية عبس.