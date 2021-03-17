.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس حكومة اليمن: الحوثي أساء فهم رفعه من قائمة الإرهاب الأميركية

رئيس الحكومة اليمنية
رئيس الحكومة اليمنية
اليمن والحوثي

رئيس حكومة اليمن: الحوثي أساء فهم رفعه من قائمة الإرهاب الأميركية

معين عبد الملك: "الحوثيون يهددون الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن الرسالة الأميركية برفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب تم فهمها بشكل خاطئ من قبل الحوثيين وداعميهم، والذين اعتبروها ضوءا أخضر للاستمرار في جرائمهم ضد اليمنيين وتهديد الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة والعالم بشكل عام.

وأكد معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، أن المجتمع الدولي والأصدقاء في الولايات المتحدة أمام امتحان حقيقي في اليمن لتحقيق السلام عبر الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران.

ونوه بالرؤية الواضحة للمبعوث الأميركي تجاه الدور التخريبي لإيران في اليمن، وما تلعبه من دور مؤثر في رفض كل جهود السلام بغرض ابتزاز المجتمع الدولي.

تيم ليندركينغ
تيم ليندركينغ

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن "التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في مأرب والاستهداف المتكرر للنازحين والمدنيين في عدد من المحافظات، وكذلك الأعيان المدنية في السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة الإيرانية مع كل تحركات أممية ودولية نحو السلام، يكشف حقيقة مشروع الميليشيا والتوجيهات الصادرة إليها من النظام الإيراني".

وجدد التأكيد على موقف حكومته الثابت في التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المستدام والذي يتطلع إليه جميع اليمنيين تحت سقف المرجعيات الثلاث.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أطلع المبعوث الأميركي رئيس الحكومة على الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالتوازي مع الجهود الأممية.

كما تمت مناقشة رؤية الحكومة للسلام وتعاملها الإيجابي مع كل المبادرات شريطة التزامها بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وما يقابله هذا الالتزام من تعنت ورفض من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

إيران قلقة على مصير الأسد وتوفد سوريا سوريا والأسد إيران قلقة على مصير الأسد وتوفد "حزب الله" إلى موسكو

وعبر المبعوث الأميركي عن تقديره للحكومة اليمنية وحرصها على إحلال السلام والاستقرار، وما تبديه من مرونة في التعاطي مع الجهود الأممية والدولية.

كما أكد ليندركينغ دعم بلاده للحكومة اليمنية وتواجدها وعملها في العاصمة المؤقتة عدن، ورفض أي أعمال خارجة عن القانون لتقويض التوافق المبني على اتفاق الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة
بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد