صورة مؤلمة.. لغم حوثي يقتل مواطنا مع "حماره" في تعز

قتل مواطن يمني، بانفجار لغم حوثي، الأربعاء، أثناء مروره في إحدى الطرق مع "حماره" في مديرية حيفان، في الريف الجنوبي لمحافظة تعز.

وأفاد المرصد اليمني للألغام، أن المواطن محمد سعيد مقبل المربدي، قتل بانفجار لغم للحوثيين أثناء مروره في إحدى الطرق مع "حماره" في قرية "السجعة" بمنطقة "الأكبوش" بمديرية "حيفان" في الريف الجنوبي لمحافظة تعز.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن المربدي انفجر به اللغم أثناء ما كان ينقل بضائع على حماره في منطقة الأكبوش.

وتسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، بمقتل وإصابة 3263 مدنيا منذ 2015، وحتى مطلع مارس الجاري 2021، وفق المرصد اليمني للألغام.

وفي منطقة الشقب بمديرية المسراخ، جددت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة الشَّقْب جنوب شرق مدينة تعز.

وقال مصدر محلي، إن الطفل محمد عبدالغني، البالغ من العمر 10 سنوات، قتل إثر تعرض منزلهم بمنطقة الشقب، لقصف مدفعي من قبل الميليشيا، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

يُشار إلى أن منطقة الشقب من أكثر المناطق التي تشهد ارتفاع جرائم ميليشيا الحوثي فيها، حيث بلغ إجمالي القذائف المدفعية الحوثية التي رصدتها لجنة حقوقية في منطقة الشقب منذ بداية الحرب، 3245 قذيفة، وأكثر من 500 صاروخ كاتيوشا، خلفت مئات الضحايا من المدنيين بين شهداء وجرحى، وتسببت بدمار وإحراق الكثير من الأعيان المدنية.

في السياق، قتل مدني وأصيب آخران بينهم طفلة، بقصف مدفعي لميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف قرية الصراهم بجبل حبشي غربي تعز.

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ان ضحايا القصف الحوثي هم : عبدالسلام عبدالله احمد 20 عاما، عزمان عبدالقوي محمد 18 عاما وكفاء احمد محمد 10 سنوات

كما تضررت أربعة منازل تابعة لمواطنين بأضرار كبيرة جراء القصف المستمر منذ مساء الثلاثاء.