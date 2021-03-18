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إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق بعدن

قصر المعاشيق عدن
اليمن والحوثي

إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق بعدن

اقتحم متظاهرون، الثلاثاء، قصر معاشيق حيث تقيم الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أنه تم إسقاط طائرة مسيرة الأربعاء فوق قصر معاشيق في عدن.

واقتحم متظاهرون، الثلاثاء، قصر معاشيق الذي تقيم فيه الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، احتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية وعدم صرف المرتبات والمطالبة بوضع حد لانهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية.

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أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الثلاثاء، أن اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل متظاهرين، "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون" .

و عبرت الحكومة في بيان صحافي، عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.. وأضافت أن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".

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