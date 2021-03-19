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بدعم التحالف.. الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في مأرب

بدعم التحالف.. الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في مأرب

الميليشيا حاولت التقدم نحو جبهة الكسارة فدمرت مقاتلات التحالف معداتها

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دبي - العربية.نت

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صد الجيش الوطني اليمني، الجمعة، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوما حوثيا في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.

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في التفاصيل، دعمت مقاتلات التحالف الجيش الوطني عبر تدمير آليات للحوثيين في مأرب، وذلك بعدما حاولت الميليشيا التقدم نحو الكسارة.

وأفاد المتحدث باسم القوات اليمنية عبده مجلي لـ"العربية/الحدث"، بأن قوات الجيش اليمني استطاعت تدمير آليات ومعدات حوثية، وأسفرت المعركة عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد انقلابا في المعادلة العسكرية في المحافظة.

وكشف أنه تم تحقيق اختراقات في الدفاعات الحوثية في مأرب، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية فقدت قدرتها على التقدم، مضيفاً أن المعركة القائمة أضحت معارك استنزاف.

كما نشر التحالف فيديوهات لإحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة.

وأظهرت المقاطع تصدي قوات الجيش اليمني للمحاولة الحوثية مع رجال القبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية.

معارك شرسة

يشار إلى أن الجيش اليمني يخوض منذ أيام، معركة شرسة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب محققاً تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية.

فيما كشفت مصادر طبية في صنعاء أن أعداداً كبيرة من قتلى ميليشيات الحوثي معظمهم قضوا في جبهات مأرب تسبب في عجز المستشفيات في صنعاء عن استيعاب المرضى العاديين.

من مأرب (فرانس برس)
من مأرب (فرانس برس)

وقالت إن أغلب الجثث لعناصر حوثية وقياداتهم وأغلبهم من أبناء محافظة صنعاء الذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، بالإضافة إلى غارات مقاتلات التحالف، وفق ما نقله "المشهد اليمني".

دفن الجثث سريعاً

كما أضافت أن القتلى الحوثيين تم توزيعهم في العديد من مستشفيات العاصمة اليمنية، خاصة في المستشفيات الحكومية التي شملت المستشفى الجمهوري والعسكري ومستشفى 48.

من أحد المستشفيات بصنعاء - أرشيفية من فرانس برس
من أحد المستشفيات بصنعاء - أرشيفية من فرانس برس

وأكدت المصادر أن الميليشيا الحوثية كلفت موظفيها بالدوام الإضافي حتى تتمكن من دفن هذه الجثث بسرعة، وهي لأبناء قبائل طوق صنعاء الذين تعرضهم الميليشيا الحوثية للإبادة الجماعية.

إلى ذلك، تحاول الميليشيا المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

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