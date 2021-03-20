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المجلس الانتقالي باليمن يجدد دعمه تنفيذ اتفاق الرياض

توقيع اتفاق الرياض
من توقيع اتفاق الرياض عام 2019 في العاصمة السعودية

المجلس الانتقالي باليمن يجدد دعمه تنفيذ اتفاق الرياض

اتفاق الرياض الذي تم توقيعه عام 2019 كان ينص على العديد من الترتيبات العسكرية

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دبي - العربية.نت

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أكد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي في اليمن، دعمه لدعوة استئناف تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

حكومة اليمن ترحب ببيان السعودية حول عدن.. والانتقالي الجنوبي يتمسك باتفاق الرياض اليمن حكومة اليمن ترحب ببيان السعودية حول عدن.. والانتقالي الجنوبي يتمسك باتفاق الرياض

وشدد في كلمة له، السبت، على دعم المجلس الدعوة لاستئناف وإكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، ومواجهة بؤر الفوضى والتصدي لمساعي المتنفذين والقوى التخريبية الساعية لإعاقة استكمال تنفيذ البنود.

وأضاف أن هناك أطرافاً باتت تمارس سلطاتها منفصلة كلياً عن سلطة الحكومة في العاصمة عدن.

كما أشار إلى أن تلك الأطراف باتت ترفض تنفيذ عملية نقل القوات العسكرية الموجودة في شبوه ووادي حضرموت والمهرة إلى جبهات التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية رغم حاجة الجبهات المشتعلة إليها هناك.

دعوة سعودية

الجدير ذكره أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي كانا سارعا إلى الترحيب بدعوة السعودية لاجتماع طرفي اتفاق الرياض في الرياض لإكمال النقاط المتبقية، معتبرة أن تنفيذ الاتفاق هو الضمانة لتوحيد صفوف الشعب اليمني.

كذلك لفتت الخارجية السعودية إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يحقن دماء اليمنيين ويرأب الصدع بينهم، كما ويضمن استعادة الشعب اليمني لدولته وأمنه واستقراره.

ترتيبات عسكرية بحاجة لتنفيذ

يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية، كانت شددت الأسبوع الماضي، على أن اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل متظاهرين، "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".

من توقيع اتفاق الرياض عام 2019 في العاصمة السعودية
من توقيع اتفاق الرياض عام 2019 في العاصمة السعودية

جاء ذلك بعدما اقتحم متظاهرون قبل أيام ، قصر معاشيق الذي تقيم فيه الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية وعدم صرف المرتبات والمطالبة بوضع حد لانهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عام 2019، كان قد نص على العديد من الترتيبات العسكرية، فضلاً عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمدينة عدن الساحلية، وتشكيل حكومة جديدة.

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