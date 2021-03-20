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فيديو.. التحالف ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني في مأرب

التحالف

فيديو.. التحالف ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني في مأرب

التحالف: عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على ميليشيا الحوثي بانكشافهم في المناطق المفتوحة ما كبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

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دبي - العربية.نت

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مشاهد لاستهداف عتاد الميليشيات الحوثية وعناصرها في جبهة مأرب ضمن عملية إسناد الجيش وقبائل مأرب.

يأتي دعم التحالف لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب.

وأوضح التحالف أن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على عناصر الحوثي بانكشافهم في المناطق المفتوحة ما كبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار التحالف إلى أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، أحرز الجيش اليمني بدعم من التحالف تقدما على أكثر من جبهة اليوم السبت، حيث صد هجوما لميليشيات الحوثي على جبهة كسّارة في مأرب، كما تمكن من صد هجوم آخر شنته الميليشيات شرق محزام "ماس" في المحافظة.

وأعلنت مصادر عسكرية مقتل 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين خلال مواجهات عنيفة في مديرية مدغل شمالي محافظة مأرب.

كما تمكن الجيش اليمني من السيطرة على جبل الكريفة في تعز بعد معارك ضارية.

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