.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني يسترد منطقة كاملة جنوب تعز من أيدي الحوثيين

الجيش اليمني اليمن جبهات القتال تعز 17 مارس 2021
قوات من الجيش اليمني خلال معارك سابقة في تعز
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يسترد منطقة كاملة جنوب تعز من أيدي الحوثيين

ميليشيا الحوثي كانت تستخدم المواقع المحررة لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن تحرير منطقة الأحكوم بشكل كامل إثر السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الأحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري "إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي وكبدتها خسائر فادحة".

وأضاف المصدر" أن ميليشيا الحوثي كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات".

السيسي يوجّه بتمكين المرأة وحمايتها.. ويحذر من موجة كورونا الثالثة مصر السيسي يوجّه بتمكين المرأة وحمايتها.. ويحذر من موجة كورونا الثالثة

وأشار المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن عملية التحرير تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز لاستكمال خطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة في محافظة تعز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد