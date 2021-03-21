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التحالف يستهدف مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع بصنعاء والحديدة

Yemeni Houthi
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف يستهدف مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع بصنعاء والحديدة

مصادر يمنية: ضربات جوية عنيفة شنها التحالف على مواقع ميليشيات الحوثي فجر اليوم

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفادت مصادر يمنية بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، شن ضربات جوية عنيفة، الأحد، استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية، فجر اليوم، حيث شملت الضربات الجوية صنعاء وعمران والحديدة.

المصادر اليمنية أكدت أن الضربات استهدفت مواقع الصواريخ الباليستية وورش التصنيع في صنعاء والحديدة.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت، في وقت سابق، مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون بأن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمال العاصمة، بالإضافة لمعسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبها.

من جهته، أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في وادي فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي، إن وحدات الجيش المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم أفشلت محاولة تسلل الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.

آليات عسكرية تابعة للجيش اليمني "أرشيفية"
آليات عسكرية تابعة للجيش اليمني "أرشيفية"

وأشار أيضا إلى أن الميليشيات الحوثية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.

وقبل ذلك، تمكن الجيش الوطني اليمني من إفشال محاولة تسلل يمنية استهدفت مواقع عسكرية بالبيضاء. الجيش نجح أيضا في تحقيق تقدم على صعيد جبهتي مأرب وتعز بإسناد من التحالف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن نفّذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب، وأكد التحالف أن عملياتِه تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعدِه العرفية. هذا وقد نشر التحالف فيديو لاستهداف عتاد وعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة مأرب.

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يأتي ذلك فيما أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع محمد المقدشي، ورئيس الأركان صغير بن عزيز، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهات القتال.

وأكد هادي أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكَم من قبل أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، مثمناً دعم تحالف دعم الشرعية وما يقدمه من مساندة.

وشدد هادي على أن اليمن يخوض معركة الخلاص ضد المشروع الإيراني في المنطقة.

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