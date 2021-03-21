التحالف يدمر ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية في صنعاء

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، فيديوهات للعملية الجارية في محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني، حيث تظهر الفيديوهات استهداف مقاتلات التحالف لمجموعة من الأهداف العسكرية للميليشيات بشكل دقيق وتدميرها.

التحالف ينشر فيديوهات للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني#العربية pic.twitter.com/TD2K78POb4 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 21, 2021

كما نشر التحالف فيديوهات أخرى لعملية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة #صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.

كما أفادت مصادر العربية بأن التحالف شن غارات مكثفة على النهدين ودار الرئاسة ومعسكر الصيانة في صنعاء.

وحرر الجيش اليمني مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن عناصر "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا خلاله من تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين "تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش".

وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكداً أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غربي مدينة مأرب.

#فيديو| التحالف ينشر فيديوهات لعملية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة #صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.#واس_عام pic.twitter.com/mC2Rk564K3 — واس العام (@SPAregions) March 21, 2021

في سياق متصل، عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيديوهات لاستهداف معدات وعناصر الحوثيين، في إطار عملياته لدعم الجيش الوطني في مأرب.

ودمّر التحالف "منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب"، وشمل تدمير المنظومة "كافة مكوناتها والخبراء الأجانب"، بحسب التحالف.

وأضاف أن "جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وشدد التحالف على استمراره في "دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".