تعز.. قذيفة حوثية تستهدف كلية الآداب ومقتل وإصابة 6 مدنيين 

قتل مدني وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأحد، إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على حي سكني وسط مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي استهدفت بقذيفة كلية الآداب، وحديقة الألعاب في النقطة "الرابعة" متسببة بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين، بجروح خطيرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مركز الناس لحقوق الإنسان، أنه قتل مدني يدعى محمد نديم وإصابة خمسة آخرين وهم أنور فاضل، محمد دبوان ناجي، وهيب قائد، عبده حزام نصر ومهند محمد إسماعيل نتيجة قصف الحوثيين لكلية الآداب الواقعة بالقرب من حديقة غاردن سيتي في حي الجحملية، شرق مدينة تعز.

وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بقصف مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي المجاورة شرق مدينة تعز بقذيفة هاون، والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين.

وأكد الإرياني على صفحته بموقع تويتر، أن الاعتداء الإرهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بهدف الانتقام من مدينة ومحافظة تعز، التي يتعرض أبناؤها لحصار غاشم وتجويع ممنهج تفرضه الميليشيا منذ ستة أعوام في ظل صمت دولي مخزٍ.

وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها واستهدافها للأحياء والأعيان المدنية في مدينة تعز، متسببة بسقوط آلاف الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.