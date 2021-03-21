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قيادي حوثي يؤكد وفاة المطلوب الرابع على قائمة التحالف اللواء زكريا الشامي

قائمة التحالف
قائمة التحالف
اليمن والحوثي

قيادي حوثي يؤكد وفاة المطلوب الرابع على قائمة التحالف اللواء زكريا الشامي

قائمة المطلوبين التي أعلنها التحالف تضم 40 قياديا حوثيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفاد قيادي حوثي، الأحد، بوفاة المطلوب الرابع على قائمة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء زكريا الشامي.

الشامي كان قيادياً في اللجنة العسكرية العليا للميليشيات، ورصد التحالف 20 مليون دولار للقبض أو الاستدلال عليه.

وفي مايو الماضي، تمكنت غارة للتحالف على الحديدة من قتل صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، المطلوب رقم 2 على لائحة التحالف من أجل الشرعية في اليمن.

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والصماد هو ثاني المطلوبين من الإرهابيين الحوثيين، بين قائمة تضم 40 قيادياً، أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

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