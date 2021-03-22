التحالف يدمر ورش تجميع الصواريخ وتفخيخ المسيرات الحوثية بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، الأحد، وتدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة في صنعاء.

وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية في أكثر من منطقة، حيث استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين وخبراء أجانب كانوا يعملون على تشغيل منظومة دفاعٍ جوي في جبهة مأرب.

كما استهدف التحالف مواقع وورش تخزين المسيرات المفخخة في صنعاء، ومواقع الميليشيات في عمران والحديدة.

#فيديو| التحالف ينشر فيديوهات لعملية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة #صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.#واس_عام pic.twitter.com/mC2Rk564K3 — واس العام (@SPAregions) March 21, 2021

ودعما للجيش الوطني والقبائل اليمنية على جبهات القتال، تواصلت غارات مقاتلات التحالف على عدة محاور في مأرب وصنعاء وتعز والحديدة وعمران.

التحالف ركز أهداف غاراته، على النهدين ودار الرئاسة ومعسكر الصيانة في صنعاء.

وبينما أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة جنوبي محافظة تعز، كثفت قوات التحالف غاراتها في عمليات نوعية، مستهدفة مخزن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في صنعاء.

التحالف، الذي أوضح في بيان أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، تمكنت مقاتلاته من تدمير منظومة دفاع جوي بكافة مكوناتها تابعة للميليشيات الحوثية، ومصرع من فيها من خبراء أجانب في جبهة مأرب.

وأفادت مصادر يمنية، أن ضربات التحالف استهدفت مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع في صنعاء والحديدة.