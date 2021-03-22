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التحالف يدمر ورش تجميع الصواريخ وتفخيخ المسيرات الحوثية بصنعاء

Houthis
عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف يدمر ورش تجميع الصواريخ وتفخيخ المسيرات الحوثية بصنعاء

مقاتلات التحالف تواصل استهداف مواقع الميليشيات وعناصرها في مأرب وصنعاء والحديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، الأحد، وتدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة في صنعاء.

وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية في أكثر من منطقة، حيث استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين وخبراء أجانب كانوا يعملون على تشغيل منظومة دفاعٍ جوي في جبهة مأرب.

كما استهدف التحالف مواقع وورش تخزين المسيرات المفخخة في صنعاء، ومواقع الميليشيات في عمران والحديدة.

ودعما للجيش الوطني والقبائل اليمنية على جبهات القتال، تواصلت غارات مقاتلات التحالف على عدة محاور في مأرب وصنعاء وتعز والحديدة وعمران.

التحالف ركز أهداف غاراته، على النهدين ودار الرئاسة ومعسكر الصيانة في صنعاء.

وبينما أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة جنوبي محافظة تعز، كثفت قوات التحالف غاراتها في عمليات نوعية، مستهدفة مخزن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في صنعاء.

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التحالف، الذي أوضح في بيان أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، تمكنت مقاتلاته من تدمير منظومة دفاع جوي بكافة مكوناتها تابعة للميليشيات الحوثية، ومصرع من فيها من خبراء أجانب في جبهة مأرب.

وأفادت مصادر يمنية، أن ضربات التحالف استهدفت مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع في صنعاء والحديدة.

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