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مأرب.. كسر هجوم حوثي ومصرع أكثر من 30 عنصراً

اليمن والحوثي

مأرب.. كسر هجوم حوثي ومصرع أكثر من 30 عنصراً

الميليشيا لجأت مجدداً إلى قصف مخيمات النازحين في مدينة مأرب من مواقع تمركزها غرب المحافظة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش كسرت هجمات شنتها ميليشيا الحوثي في جبهتي هيلان والمشجح، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيا الحوثية وجرح العشرات.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
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وأضاف أن الميليشيا تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات حوثية متفرقة غرب مأرب، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم وعربتين مدرعتين وناقلة جند مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لجأت، مجدداً، إلى قصف مخيمات النازحين في مدينة مأرب، من مواقع تمركزها غرب المحافظة، بعد هزيمتها عسكرياً في جبهات القتال المختلفة، وفقاً للمركز.

ونشر المركز مقطع فيديو لغارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي غرب مأرب.

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