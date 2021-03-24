الاتحاد الأوروبي للعربية: مبادرة السعودية من شأنها إنهاء أزمة اليمن

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في مسار السعي إلى السلام.

وقال السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، من بروكسل في مقابلة مع "العربية"، إن مبادرة المملكة من شأنها إنهاء أزمة اليمن.

كما أضاف "على المجتمع الدولي إجبار الحوثي لقبول المبادرة".

سفير #السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي لـ #العربية: ترحيب أوروبي سريع بالمبادرة #السعودية لإنهاء أزمة #اليمن.. وعلى المجتمع الدولي الضغط لقبولها pic.twitter.com/pvPRlJ1TJQ — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 24, 2021

من جانبها، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، نبيلة مصرلي، لـ"العربية" إن الاتحاد يشجع الأطراف كافة على وقف إطلاق النار والشروع فورا في مباحثات سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولي في اليمن، كما دعا لوقف إطلاق النار فورا.

الاتحاد الأوروبي لـ #العربية: ندعو الأطراف كافة للتعاون مع الموفد الدولي لوقف النار في #اليمن والدخول في حوار سياسي بإشراف أممي pic.twitter.com/Kh1BtL7YHa — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 24, 2021

المبادرة السعودية

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أعلن يوم الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.