.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتحاد الأوروبي للعربية: مبادرة السعودية من شأنها إنهاء أزمة اليمن

A flag of the European Union can be seen fluttering outside the European commission headquarters in Brussels. (AFP)

الاتحاد الأوروبي للعربية: مبادرة السعودية من شأنها إنهاء أزمة اليمن

السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي سعد العريفي: على المجتمع الدولي إجبار الحوثي قبول المبادرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في مسار السعي إلى السلام.

غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح السعودية غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح

وقال السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، من بروكسل في مقابلة مع "العربية"، إن مبادرة المملكة من شأنها إنهاء أزمة اليمن.

كما أضاف "على المجتمع الدولي إجبار الحوثي لقبول المبادرة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، نبيلة مصرلي، لـ"العربية" إن الاتحاد يشجع الأطراف كافة على وقف إطلاق النار والشروع فورا في مباحثات سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولي في اليمن، كما دعا لوقف إطلاق النار فورا.

المبادرة السعودية

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أعلن يوم الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد