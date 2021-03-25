وزير خارجية اليمن: مبادرة السعودية فرصة سانحة لإحلال السلام

اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، المواقف الدولية المرحبة بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، "تعبر بشكل صريح عن رغبة المجتمع الدولي لإنهاء الحرب العبثية لميليشيا الحوثي والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية".

وشدد بن مبارك خلال لقائه، الأربعاء، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، على ضرورة أن يشكل هذا الزخم "دافعا للميليشيا للقبول بالمبادرة وتغليب لغة العقل وإعلاء مصلحة اليمنيين على نزوات النظام الإيراني".

كما أكد وزير الخارجية اليمني، أهمية المبادرة السعودية وما تشكله من فرصة سانحة ينبغي استغلالها لإحلال السلام في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية.

وعبر عن أمله في ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن ايرلو عائقا أمام ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

ترحيب روسي

بدوره، أعرب السفير الروسي عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية وتقديره لموقف الحكومة اليمنية وقبولها الفوري بالمبادرة سعيا لتحقيق السلام، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وقوف روسيا إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار.

مبادرة للحل

وكانت المملكة قد طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

كما توالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.