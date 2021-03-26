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حضرموت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الريان

مطار الريان الدولي المكلا حضرموت
مطار الريان في حضرموت (أرشيفية)
اقتصاد اليمن

حضرموت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الريان

الحركة الملاحية التجارية توقفت لسنوات في هذا المطار الدولي الواقع في مدينة المكلا

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الريان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الشرقية، اعتباراً من الأحد المقبل، بعد سنوات من توقف الحركة الملاحية التجارية عبر المطار الدولي.

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، في تصريح صحافي، إن الوزارة استكملت الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي الجوي بكامل قدرته.

وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد
وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد
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وأشار إلى أن إجراءات السلامة والسفر عبر المطار مستوفية كافة التجهيزات الفنية والشروط المتفق لهيئة الطيران المدني.

وأكدت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد "أن مطار الريان الدولي، سيكون جاهزاً لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية المدنية، ابتداءً من يوم الأحد القادم 28 مارس 2021م".

وأشارت الوثيقة إلى أن الرحلات ستسيّر في هذا المطار من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً.

الوثيقة التي تفيد بعودة الملاحة لمطار الريان
الوثيقة التي تفيد بعودة الملاحة لمطار الريان
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