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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بين الجوف وصعدة

الجيش اليمني
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بين الجوف وصعدة

المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية بصفوف ميليشيا الحوثي

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العربية. نت - أوسان سالم 

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حررت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الظهرة ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

الجيش اليمني
الجيش اليمني

وأضاف أن المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت- أيضاً- عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي سياق ذي صلة ضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، الجمعة، خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة.

وأكد العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، أن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

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وقال السياغي إنه "بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".

وأوضح المسؤول الأمني أن "الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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