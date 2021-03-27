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فيديو.. الحوثيون يحرقون شاحنتي مشتقات نفطية بسبب الجبايات

اليمن والحوثي

فيديو.. الحوثيون يحرقون شاحنتي مشتقات نفطية بسبب الجبايات

عناصر الميليشيات أطلقوا النار على الشاحنتين بسبب رفض سائقيهما دفع مبالغ مالية كجباية بعد احتجاز المركبتين لساعات

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أحرقت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً شاحنتين محملتين بالمشتقات النفطية في منطقة دار السبيع جنوب غربي حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي عن شهود عيان قولهم إن عناصر الميليشيات أطلقوا النار، مساء الجمعة، على الشاحنتين بسبب رفض سائقيها دفع مبالغ مالية كجباية في إحدى النقاط الواقعة بمنطقة دار السبيع بعد احتجاز الشاحنتين لساعات، مما أدى إلى احتراقهما بما تحملان من المشتقات.

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وتواصل ميليشيات الحوثي ممارسة انتهاكاتها وأعمالها التعسفية بحق المسافرين وسائقي الشاحنات مستخدمةً أساليب التنكيل والترهيب والابتزاز بقوة السلاح.

وتفرض ميليشيات الحوثي دفع مبالغ مالية كجبايات على سائقي شاحنات المشتقات النفطية والشاحنات التي تنقل البضائع التجارية، لتستخدمها في ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، الأمر الذي ضاعف خسائر التجار وزاد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

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