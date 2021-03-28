.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو يوثق تدمير زورقين حوثيين قبالة سواحل الحديدة

التحالف يستهدف زورقين في الحديدة

فيديو يوثق تدمير زورقين حوثيين قبالة سواحل الحديدة

التحالف: عملية تدمير الزورقين جاءت بعد مراقبة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبالة محافظة الحديدة في اليمن مساء السبت.

وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما أوضح أن عملياته البحرية لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيات تأتي ضمن إسهاماته مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خطر وتهديد الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها.

قبل تنفيذ هجوم وشيك

كان التحالف قد أعلن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

واعتبر أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقبل ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم
فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر "إصابات كورونا ترتفع"
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر
نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا

قبل أن تذهب

تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة
تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة

اكتشف المزيد