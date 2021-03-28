فيديو يوثق تدمير زورقين حوثيين قبالة سواحل الحديدة

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبالة محافظة الحديدة في اليمن مساء السبت.

وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما أوضح أن عملياته البحرية لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيات تأتي ضمن إسهاماته مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خطر وتهديد الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها.

قبل تنفيذ هجوم وشيك

كان التحالف قد أعلن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

واعتبر أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقبل ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.