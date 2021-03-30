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الجيش اليمني يهاجم مواقع وثكنات الحوثيين غرب تعز

الجيش اليمني اليمن جبهات القتال تعز 17 مارس 2021
الجيش اليمني بجبهات القتال في تعز 17 مارس 2021

الجيش اليمني يهاجم مواقع وثكنات الحوثيين غرب تعز

مصادر ميدانية يمنية: الجيش الوطني هاجم ميليشيا الحوثي في منطقتي المطاحن والحظين بالجبهة الغربية من محافظة تعز

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العربية.نت - أوسان سالم 

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شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفا على مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة المطاحن والحظين بجبهة مقبنة، غرب تعز، جنوب غربي البلاد.

وأكد مصدر عسكري أن المواجهات العنيفة المستمرة تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار الى أن عناصر الميليشيات تستخدم مختلف أنواع الأسلحة لإيقاف تقدم الجيش الوطني في محيط منطقة المطاحن وتكبدت خسائر في الآليات والمعدات العسكرية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووفق مصادر ميدانية، فإن الجيش الوطني هاجم ميليشيا الحوثي في منطقتي المطاحن والحظين بالجبهة الغربية من المحافظة بعد أسبوعين من تحرير الكدحة ومناطق واسعة بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة.

وأفادت أن الجيش حقق تقدما بالتحام جبهتي قهبان وحمير، وقطع طريق إمداد لميليشيا الحوثي في قرية النشيفة.

وكان رئيس أركان محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي، أكد في وقت سابق، أن قوات الجيش الوطني حررت عدداً من المواقع والجبهات بالمحافظة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً .

تحرير مواقع عودين والشاهد والردمة وتبة الزوم

وأوضح العميد المجيدي أن وحدات من اللواء 145 تمكنت من تحرير مواقع عودين والشاهد والردمة وتبة الزوم ومستوصف الكويحة وتحرير جبل رحنق والقشعة في جبهة قهبان.

وأشار إلى أن وحدات من اللواء 35 مدرع واللواء الخامس حماية رئاسية بجبهة الكدحة تمكنت من تحرير تبة خليل وتبة الشيكي والتبة الحمراء والتبة السوداء، وجبل الدرب، وجبل علقة، وتبة الخزان، ونقطة خمسمائة، ومستوصف الكدحة، ومدرسة الصديق، ومنطقة الصحيحة، ومدرسة طارق بن زياد والمواقع الجنوبية من جبل غباري ونقيل الكورة، ومنطقة الحناية ومدرسة الأنوار بالطوير.

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