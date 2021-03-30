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فيديو.. خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في جبهات مأرب

اليمن والحوثي

فيديو.. خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في جبهات مأرب

استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة وأطقما تحمل تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران مدفعية الجيش اليمني، وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شمال غربي وغرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأكد أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، منها طقم كان يحمل ذخائر وأسلحة.

وفي الجبهة الشمالية الغربية، استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بحزام ماس، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. كما دمر بغارات أخرى أطقما كانت تحمل تعزيزات، مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها.

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كما استهدف بغارات أخرى عتادا وآليات قتالية كانت في طريقها إلى الميليشيات في جبهة الكسارة، وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع كل من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت، في وقت سابق اليوم، هجوماً حوثياً في جبهة الكسارة، وكبّدت الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأجبرت من تبقى من عناصرها على الفرار.

ونشر المركز مقطع فيديو لحظة استهدف آلية تابعة للميليشيات الانقلابية في جبهة ماس. كما نشر مقطعا آخر لحظة استهداف آلية حوثية في الجبهات الغربية لمأرب.

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