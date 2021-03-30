.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حكومة اليمن: استهداف حوثي ممنهج لمخيمات النازحين بمأرب

Houthis
عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية

حكومة اليمن: استهداف حوثي ممنهج لمخيمات النازحين بمأرب

تزايدت وتيرة استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين في مأرب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

دانت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، استهداف الميليشيات الحوثية الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب، والذي تزايدت وتيرته على الرغم من الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

تعوض خسائر مأرب..الحوثي تزج أطفالا من إب في الجبهات اليمن تعوض خسائر مأرب..الحوثي تزج أطفالا من إب في الجبهات

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، إن استهداف الميليشيات الحوثية لمخيمات النازحين وآخرها قصف ثلاث مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية، تسبب بسقوط عشرات الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، كما أدى إلى تهجير 576 أسرة.

موجات نزوح جديدة

كما أكدت أن ذلك يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتتعارض مع كافة الجهود المبذولة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأضاف البيان "إن الحكومة اليمنية تستنكر استمرار الميليشيات الحوثية في عدوانها العسكري الذي يقوض جهود تحقيق السلام في اليمن".

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات هذه الميليشيات وممارسة كافة وسائل الضغط لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.

فتاة يمنية تقف في مخيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أرشيفية من فرانس برس)
فتاة يمنية تقف في مخيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

مئات الصواريخ والقذائف

وكان مسؤول حكومي يمني، كشف عن إغلاق 27 مخيم نزوح بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، خلال 15 شهرا بسبب القصف الصاروخي والمدفعي لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تلك المخيمات.

وقال مدير إدارة المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب خالد الشجني، في تصريح صحافي، إن ميليشيا الحوثي خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مارس الجاري تعمدت استهداف مخيمات النزوح بمئات الصواريخ والقذائف معرضة حياة النازحين للخطر، الأمر الذي تسبب في إغلاق 27 مخيم وتهجير 2671 أسر ونزوحها مرة أخرى إلى مخيمات أخرى داخل المحافظة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"
كورونا والخفافيش..جواب من الصحة العالمية قد يشفي الغليل كورونا والخفافيش..جواب من الصحة العالمية قد يشفي الغليل

قبل أن تذهب

البحرية الأميركية تطور أنظمة تطيل عمر صواريخ كروز توماهوك
البحرية الأميركية تطور أنظمة تطيل عمر صواريخ كروز توماهوك

اكتشف المزيد