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مذكرة يمنية لمجلس الأمن تتهم الحوثي بالتعاون مع القاعدة وداعش

A Shia Houthi tribesman holds his weapon during a gathering showing support for the Houthi militia, in Sanaa, Yemen, Sept. 21, 2019. (AP)
عناصر من ميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

مذكرة يمنية لمجلس الأمن تتهم الحوثي بالتعاون مع القاعدة وداعش

الحوثيون وفروا ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة وداعش.. الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين

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نيويورك - طلال الحاج

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استلمت رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة الأميركية لندا توماس غرينفيلد، وهي رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس، الأربعاء تقريرا من الحكومة اليمنية عبر بعثتها في الأمم المتحدة، موجهاً إليها وإلى أعضاء مجلس الأمن.

التقرير أعدته الحكومة الشرعية اليمنية، بهدف إثبات العلاقة والتعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في اليمن.

وأضاف التقرير أن ميليشيا الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجت عن أحد مخططي الهجوم على السفينة "يو إس إس كول"، مشيرا إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية، وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعاية الحوثيين.

تقرير اليمن إلى مجلس الأمن

كما أشار إلى أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للالتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين.

وأشار التقرير، المدعم بالصور والجداول، إلى أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب، وفقا للرسالة اليمنية، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذه المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

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وطالبت الرسالة بأهمية تبني تصنيف ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.

الرسالة، المؤرخة بتاريخ الثلاثاء 30 مارس، حملت التقرير بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مكونا من 21 صفحة، ومدعما بالجداول والصور.

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