.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اخترع جهازا طبيا معروفا.. كورونا يقتل أشهر طبيب يمني

الطبيب اليمني الراحل
الطبيب اليمني الراحل خالد نشوان

اخترع جهازا طبيا معروفا.. كورونا يقتل أشهر طبيب يمني

الراحل حصل على براءة اختراع وأكثر من 30 جائزة دولية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية التعتيم على أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في صنعاء، توفي الطبيب والمخترع اليمني الشهير خالد نشوان، متأثراً بإصابته بالوباء.

تنبيه من ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا في اليمن اليمن فيروس كورونا تنبيه من ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا في اليمن

وأكدت مصادر طبية وإعلامية متطابقة، وفاة الدكتور خالد نشوان متأثراً بإصابته بالجائحة في خسارة كبيرة للقطاع الصحي اليمني، حيث يُعد الراحل واحداً من أبرز العلماء اليمنيين، وأكثرهم شهرة على المستوى العربي والعالمي.

اخترع جهازا طبيا معروفا

فقد ولد نشوان في صنعاء عام 1970، وتمكَّن من اختراع جهاز لتوسيع الشرايين المتصلبة دون إجراء عملية أو تدخل جراحي يُعرَف باسم "نشوان باراسوند"، ويعمل على معالجة أمراض الشرايين من خلال إصدار الموجات فوق الصوتية.

الطبيب اليمني الراحل
الطبيب اليمني الراحل

كما حصل على براءة اختراع للجهاز الذي بات يحمل الحماية الملكية الفكرية الدولية، وأكثر من 30 جائزة دولية، ولقب أيضا مخترع العام سنة 2006 في هنغاريا.

إلى ذلك، قلَّد الاتحاد العالمي للمخترعين الطبيب خالد نشوان بالعاصمة المجرية بودابست "وسام فارس المخترعين الدوليين" باسم الجمهورية اليمنية، وكرئيس لاتحاد المخترعين اليمنيين، حيث يعتبر الأول والوحيد في العالم العربي حتى الآن الذي يحصل على هذا اللقب، وفقاً لموسوعة ويكبيديا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ثروة المليارديرات قفزت 54٪ أثناء كورونا.. ثروة المليارديرات قفزت 54٪ أثناء كورونا.. "ضريبة الثروة" تزحف باتجاههم!
"طلق زوجتك مقابل الإفراج".. شهادة صادمة من سجون حماس

الأكثر قراءة

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها  صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 
مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها
قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

قبل أن تذهب

ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟
ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟

اكتشف المزيد